Soyez étincelantes avec ces produits makeup pailletés

Achetez ce Riot Lip Gloss Hauss Laboratories By Lady Gaga sur Amazon pour 17,33 €

On le sait, depuis quelques années, les stars ont envahi le domaine de la beauté. Rihanna, Millie Bobby Brown, Selena Gomez, elles sont nombreuses à avoir créé leur propre marque avec chacune leurs propres engagements et valeurs. Et l'une des plus grandes stars de la planète, Lady Gaga, a bien évidemment elle aussi succombé à la tendance. Vous vous en doutez, ses produits sont à son image, originaux et exubérants. Ils ne passent clairement pas inaperçus. Mais elle a réussi le tour de force de rendre ses produits bien plus sobres qu'elle n'est afin que chacun puisse se les procurer. Et l'un de ses objets de désir phare est le Riot Lip Gloss Hauss Laboratories By Lady Gaga. Ce gloss se décline en de multiples teintes qui ont toutes un point commun, leur allure pailletée. C'est ainsi que cette déclinaison au rose très léger est ultra glitter. Il laisse une sensation de lèvres glacées typiques des années 2000. Le tout pour un rendu atypique et élégant. Votre bouche n'aura en plus jamais eu l'air aussi pulpeuse. Alors n'attendez plus pour adopter des lèvres d'enfer !

3. Les paillettes 12 couleurs holographiques Hemoer

Lorsque l'on pense aux paillettes, on pense directement à leur version la plus pure, ces morceaux brillants que l'on colle sur son visage et tout son corps et qui ne sont pas intégrées à un autre produit makeup classique. Si elles ont été pendant plusieurs années uniquement réservées aux festivals, elles font aujourd'hui leur grand retour dans notre trousse à maquillage, come-back du style Y2K oblige. Les paillettes s'arborent ainsi lors de n'importe quelle soirée, ou même la journée en été pour les plus audacieuses. Elles ajoutent ainsi la dose d'originalité et joie de vivre que l'on adore. Adoptez-les donc à votre tour avec les paillettes 12 couleurs holographiques Hemoer. Leur prix sur Amazon est en plus vraiment accessible. Elles ne vous coûteront en effet que 15,99 €. Un petit budget pour un effet maxi.

Une explosion de couleurs