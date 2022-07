Star Academy : Un ex-candidat méconnaissable après une grande transformation physique

La Star Academy a certainement changé la vie de bon nombre de ses candidats. En 2005, Arno Diem voyait en tout cas l'émission comme un tremplin, malgré son très jeune âge lui qui n'était qu'un adolescent de 16 ans lors de sa participation. S'il n'a malheureusement pas remporté le télé-crochet, il a semble-t-il réussi à réaliser tous ses rêves.

Installé à Los Angeles depuis plusieurs années, le jeune homme de 33 ans évolue toujours dans la musique, en tant que DJ. Et lorsqu'il ne travaille pas derrière ses platines, Arno Diem a tout l'air de passer beaucoup de temps à la salle de sport. En effet, le musicien a bien changé depuis qu'on l'a découvert au château de Dammarie-les-Lys. Exit le frêle et menu mineur toujours très réservé, Arno est aujourd'hui doté d'une incroyable silhouette musclée. Sur Instagram, il n'hésite jamais à exhiber son corps en prenant la pose torse nu et en maillot de bain. On pourrait le prendre pour un mannequin ! D'ailleurs, il lui arrive de collaborer avec des marques et a même été l'égérie d'une enseigne de sous-vêtements.

Il y a encore quelques jours, il se dévoilait en train de profiter d'une après-midi ensoleillée au bord de la piscine, bronzé et affichant son corps zéro défaut. Un cliché qui lui a valu de nombreux compliments de la part des internautes.