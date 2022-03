Magalie Vaé : Ce conseil morbide qu'on lui a donné pour vendre ses albums

Il y a seize ans, Magalie Vaé remportait la cinquième saison de la Star Academy. Mais le boulevard promis par l'émission sur l'industrie musicale s'est vite transformé en sentier impraticable. La chanteuse de 35 ans n'aura eu droit qu'à deux albums en solo avant de retomber dans l'oubli. Cet échec a été très difficile à encaisser. Mais la naissance de sa fille Elia, aujourd'hui âgée de 10 ans, a tout bouleversé et lui a fait voir les choses autrement : "D'avoir un je t'aime tous les soirs avant d'aller se coucher, d'avoir un je t'aime en se levant tous les matins, c'est le coup de boost de la journée. C'est te dire qu'il peut te tomber la pire des conneries sur la tronche, elle est là, elle te soutient".

Du soutien, Magalie Vaé en avait bien besoin à une époque. Ciblée par des critiques acerbes au sujet de sa carrière sur les réseaux sociaux, l'interprète de Je me suis battue a évoqué l'une d'elles, particulièrement violente, sur le plateau de L'instant de Luxe 2.0 : "Il y en a même qui ont dit qu'il fallait peut-être que je meure pour vendre autant d'albums que les autres gagnants, a-t-elle affirmé face à Jordan de Luxe. À l'époque, ça me faisait très mal. [...] Il vaut mieux que tu meures pour vendre des albums parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux y arriver."

Si ces mots l'ont beaucoup touchée à l'époque, au point de "verser des larmes" parfois, Magalie Vaé a avoué qu'ils n'avaient plus d'impact sur elle grâce à sa fille : "Elle a changé ma vie, elle m'a fait zapper certaines choses qui à l'époque étaient importantes et aujourd'hui ne le sont plus." Être devenue maman a chamboulé les priorités de Magalie Vaé. Les avis des uns et des autres sur son physique ou sur son parcours dans la musique ne la touchent plus, à moins que ceux-ci soient "constructifs" et permettent un échange : "Depuis que [ma fille] est là, [...] je m'en fous. Avant, je prenais du temps pour répondre. Maintenant, je m'en fous !" L'ignorance n'est-elle pas le plus grand des mépris ? Bien sûr que si.