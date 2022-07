Star Academy : Une ancienne candidate révèle avoir fait une "tentative de suicide"

Jill Vandermeulen (Silent Jill), ex-candidate de la saison 5 de laStar Academy (remportée par Magalie Vaé) était l'invitée dimanche 17 juillet 2022 de Baby Story, l'émission Youtube présentée par Jeremstar. Présente pour parler de la naissance future de son quatrième enfant prévue au mois de novembre, la jeune femme de 34 ans est revenue sur sa vie après la Star Academy. Le moins que l'on puisse, c'est qu'elle en garde un très mauvais souvenir.

En 2005, alors âgée de 17 ans et demi, Jill Vandermeulen participait à la cinquième saison de la Star Academy présentée par Nikos Aliagas sur TF1. Déjà, la candidate ne semblait pas à l'aise avec les tenues imposées par la production. "Sur les primes, on me mettait tout le temps des jupes super courtes. On voulait déjà me sexualiser, j'étais la bimbo", a-t-elle confié à Jeremstar.

"J'ai avalé deux plaquettes d'anxiolytiques"

La candidate a été éliminée après un mois d'aventure et n'a donc pas pu participer à la traditionnelle tournée. Pour la jeune femme, pas encore majeure, le retour à la vie normale a été très difficile. "J'ai vécu tout ça très mal, j'ai eu un retour très compliqué dans ma famille. Je n'ai pas pu retourner à l'école. On m'a dit : "Si tu viens dans cette école, on te crève à la cour de récré"", a-t-elle exprimé encore très touchée par cet épisode.

Abattue et surtout perdue, Jill va alors tenter l'impossible : "Je suis passée par des stades très violents, psychologiquement parlant avec une tentative de suicide parce que j'étais juste à bout, à bout, à bout de ce que je vivais. J'ai vraiment perdu pied à ce moment-là. Je me suis dit que ma potentielle carrière est foutue. Ça a ruiné ma vie. Les gens me détestent. Je me fais menacer de mort... Je ne savais plus sortir la tête hors de l'eau et j'ai avalé deux plaquettes d'anxiolytiques. C'est ma mère qui m'a retrouvée inconsciente chez mon ex-petit copain et j'ai été transportée aux urgences." Par la suite, la jeune femme a été admise en hôpital psychiatrique pour dépression nerveuse.

Voulant impérativement tourner la page Star Ac, Jill Vandermeulen a volontairement refusé de participer à l'émission anniversaire consacrée aux 20 ans de la Star Academy. "Je suis aujourd'hui encore terriblement offusquée par la manière dont j'ai été traitée à l'âge que j'avais et le manque d'humanisme que j'ai vécu après de la part de la production. Il était hors de question que je fasse 'hahaha' sur le plateau", a-t-elle fait savoir.