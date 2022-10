Star Academy : Une candidate, en larmes, oublie les paroles de son titre ! "Je suis super émue"

Difficile d'imaginer le stress et la pression qu'a dû ressentir Tiana le 15 octobre 2022 lors de son premier passage dans la Star Academy. À tout juste 18 ans, la jolie jeune femme originaire de Seine-et-Marne a fait ses premiers pas en tant que chanteuse sur le plateau de TF1. Quelques secondes avant sa prestation, la production a présenté d'abord quelques images de la jeune fille avec sa famille, forcément très fière de sa petite protégée.

En larmes face aux visages de ses parents, la jolie Tiana tente de reprendre ses esprits au moment de se lever pour aller interpréter son titre face aux téléspectateurs. "Je vais vous installer comme les grandes stars..." lui souffle gentimentNikos Aliagas, protecteur avec la jeune fille. "Je suis super émue" confie Tiana, la voix tremblante. "Transformez cette émotion en force, transformez cette émotion en gratitude envers les gens qui sont là et qui vous regardent ce soir..." lui conseille ensuite l'animateur.

Elle a un potentiel de dingue !

Cette fois, ça y est. Tiana est seule et les premières notes du titre Jusqu'au bout d'Imen Es et d'Amel Bent démarre. Surprenante, la jeune femme chante comme une véritable professionnelle et ne lâche aucune fausse note malgré le stress et l'angoisse de cette première apparition télévisée et tous les regards fixés sur elle. Submergée par l'émotion et par les paroles qui évoquent son propre parcours pour devenir une star, la jeune femme a finalement un court moment d'absence à la fin de la chanson et oublie quelques paroles. Mais comme une pro, elle poursuit finalement le titre comme si de rien n'était.

A la fin du show, Nikos Aliagas rejoint Tiana, qui semble un peu gênée d'avoir oublié quelques mots de sa chanson. Très bienveillant comme toujours, le mari de Tina Grigoriou indique au jury : "Elle s'appelle Tiana, elle a 18 ans elle n'a jamais pris un cours de chant de sa vie, elle a un potentiel de dingue ! Elle a une petite phrase qui est partie, mais ce n'est pas grave, l'énergie était là !".

"Bravo Tiana, magnifique ! A seulement 18 ans on peut la féliciter !" confie le coach de chant Adeline Toniutti, déjà conquise par son élève. Pour rappel, l'école de la Star Academy dirigée par Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques Goldman, comprendra cette année sept nouveaux professeurs : les cours d'expression scénique seront dispensés par Laure Balon, le théâtre sera enseigné par Pierre de Brauer. Le sport sera confié à Joël Bouraïma et cette année, les élèves auront aussi la chance d'avoir des cours de yoga avec Aria Crescendo.