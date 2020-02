Stars à nu : Alexandre Devoise dénudé par le passé pour la bonne cause, photos !

C'est une émission inédite. Vendredi 31 janvier 2020, le premier épisode de Stars à nu a débarqué sur TF1. Produit par Arthur et animé parAlessandra Sublet, le programme invite sept hommes connus, puis huit femmes la semaine suivante, à se dénuder sur la scène du Lido à Paris devant 1 200 personnes. Le but : sensibiliser aux cancers du sein, du testicule et de la prostate.

Parmi les célébrités à participer figure notamment Alexandre Devoise. Et le coanimateur de Téléshopping (TF1) a avoué lors d'une interview pour TVMag avoir eu du mal à se prêter à l'exercice. "C'est compliqué psychologiquement pour moi. Et encore plus dans une émission comme Stars à nu. Me dénuder n'a pas été une thérapie. Néanmoins, ça a été une expérience folle en allant au-delà de mes limites. Maintenant que je l'ai fait, c'était très bien mais je n'y retournerais plus" a-t-il confié.

Et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'Alexandre Devoise se déshabille pour la bonne cause. Déjà en 2013, il faisait tomber le haut à l'occasion d'une campagne de prévention concernant le cancer du sein. Aux côtés d'autres personnalités telles que l'acteur Jean-Claude Dreyfus, l'écrivain Bernard Werber ou encore l'humoriste Thom Trondel, le complice de Marie-Ange Nardi ne rechignait pas à l'idée de montrer les gestes qui sauvent dans une vidéo drôle et explicative, à savoir l'auto-palpation, prévention première avec la mammographie contre le cancer du sein. C'est Gaël Pollès fondateur du site Pratiks.com, auteur et animateur télé, qui fut à l'origine de cette belle initiative.