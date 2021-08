Stéphane Bern en couple : Son compagnon Yori lui fait une belle déclaration d'amour

Stéphane Bern a retrouvé les joies de l'amour. Le présentateur de France Télévisions âgé de 57 ans est en couple avec un charmant jeune homme prénommé Yori Bailleres. Depuis fin juin, tous deux ne se cachent plus. Pour preuve, le 8 août 2021, le créateur du site de rencontres gay Le Cercle de Socrate a fait une nouvelle déclaration d'amour à l'homme qui fait battre son coeur.

Stéphane Bern profite actuellement de ses vacances. Et il n'est pas seul, son compagnon Yori est à ses côtés pour son plus grand bonheur. C'est tout d'abord en Grèce que les tourtereaux ont posé leurs valises. Ils ont eu le plaisir de découvrir Paros et n'ont pas manqué d'immortaliser certains instants de leur voyage. Comme leur passage dans un restaurant ou sur une plage. La star de France Télévisions retrouve ainsi son sourire qu'il avait perdu après la mort de l'un de ses teckels, Dash.

Le public ne sait pas encore comment Stéphane Bern et Yori se sont rencontrés mais, ils peuvent voir que tous deux sont heureux. Après l'animateur, c'était au tour du beau brun de faire une belle déclaration. Après la Grèce, les amoureux se sont rendus dans le Sud de la France, à Montmeyan (dans le département du Var). Et Yori en a profité pour prendre une photo de son cher et tendre et la publier sur son compte Instagram. "Les anges existent... Si si. Je le sais, j'en ai un dans ma vie", peut-on lire en légende de la publication sur laquelle Stéphane Bern regarde à l'horizon.