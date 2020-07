Stéphane Henon : Rare photo avec son frère jumeau Éric pour leur anniversaire

De nouveaux épisodes inédits de Plus belle la vie ont pu être diffusés dès le 29 juin dernier après une pause forcée causée par le confinement. La suite des aventures des habitants du Mistral, tournée à partir du 28 mai précédent, s'annonçait alors mouvementée. Entre le personnage de Barbara qui faisait son grand retour avec un bébé ou encore l'arrestation de Pavel, mais surtout la demande en mariage de Boher envers Irina juste après sa tentative de suicide... Après Samia (Fabienne Carat) et Ariane (Lola Marois), il s'agit donc de la troisième grande histoire d'amour pour Jean-Paul Boher. Ce qui enchante son interprète Stéphane Henon comme il le confiait à Télé 7 jours. "Je cherche toujours à être déstabilisé : c'est du lâcher-prise. Par sa culture, Sacha [qui joue Irina, NDLR] me surprend par sa façon d'aborder une scène. Je prends ça en pleine figure et, à l'image, j'ai des expressions du visage que je ne me connaissais pas", expliquait-il.