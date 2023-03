Stéphane Henon : Sa sublime ex-compagne dévoilée en images grâce à leur fille Kina

On ne présente plus Stéphane Hénon, devenu célèbre grâce à son rôle du policier Jean-Paul Boher dans Plus belle la vie, qu'il a incarné pendant quinze longues années. Mais lorsqu'il ne tourne pas, il occupe son meilleur rôle : celui de papa. Car Stéphane Henon est à la tête d'une tribu de trois enfants. Et sur son compte Instagram, il partage régulièrement des photos et stories mettant en scène sa fille Kina (née en février 2000) et ses deux garçons : Milo (né en avril 2012) et Marceau (né en juillet 2016).

Une fratrie qui est née de ses relations avec deux femmes. En effet, ses jeunes garçons, Stéphane Henon les a eus avec Isabelle, son ex-femme dont il est divorcé depuis 2021. Son aînée Kina, elle, est issue de sa relation avec une certaine Daniela Nikolova dont on ne sait que très peu de choses. On peut néanmoins compter sur la jolie mannequin qui est le portrait craché de son père pour obtenir des images de Daniela. Mardi 28 mars justement, Kina a dédié l'une de ses stories Instagram à sa maman à l'occasion de son anniversaire. Et pour la mettre à l'honneur, elle a réalisé un montage des plus belles photos de celle qu'elle "aime à l'infini" et qui est d'une grande beauté. "Joyeux anniversaire à la meilleure, la plus jolie, la plus intelligente, la plus drôle, la plus artiste, et la plus folle des mères", commente également Kina. (Voir notre diaporama).

Flou sur la vie sentimentale de Stéphane Henon

Difficile de savoir ce que fait Daniela Nikolova dans la vie mais, en parcourant son compte Instagram, on peut découvrir que, comme sa fille, elle est une amatrice d'art. Elle semble également attachée à la nature et aimer la nourriture gastronomique. En outre, elle a refait sa vie depuis sa rupture avec Stéphane Henon et a eu le bonheur d'accueillir deux autres filles.

De son côté, Stéphane Hénon s'est donc marié à Isabelle avant d'en divorcer, la mère de ses deux garçons. Il a plus tard été en couple avec l'actrice franco-russe Sacha Tarantovich, mais depuis peu, le comédien s'affiche avec une nouvelle mystérieuse femme sans avoir jamais expliqué la nature de leur relation.