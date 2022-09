Stéphane Hénon divorcé : son ex-femme Isabelle partage une rare photo de leur fils aîné

Voilà plus d'un an que Stéphane Henon a annoncé son divorce avec Isabelle Regourd, la mère de ses enfants Milo (né en 2012) et Marceau (né en 2016). L'interprète de Jean-Paul Boher dans Plus belle la vie avait créé la surprise lors d'un live organisé avec Télé-Loisirs. Loin de se morfondre, il confiait même entretenir de bonnes relations avec la belle brune. "Et cela se passe très bien avec mon ex-femme, donc tout va bien. Vous savez tout. J'ai tout dit. Je suis content", assurait-il à l'époque.

Les deux ex semblent en effet toujours proches en dépit de la rupture. Pour preuve, ce jeudi 1er septembre le comédien n'a pas manqué de reposter en story Instagram une photo prise par Isabelle mettant en avant leur aîné Milo, qui faisait sa rentrée au collège. "Allez bam, 6ème", a-t-elle légendé le cliché du garçon capté en train de marcher dans la rue, son cartable au dos. "Mon grand. Je vous aime mes enfants", a de son côté écrit Stéphane Henon. (Voir notre diaporama).

Depuis leur séparation, chacun a tourné la page. Stéphane Henon est d'abord retombé amoureux de Sacha Tarantovich, qu'il avait rencontrée sur le tournage de Plus belle la vie. Mais, dernièrement, tout porte à croire que cette idylle a pris fin. Et pour cause, l'acteur s'affiche auprès d'une autre, une mystérieuse brune, avec qui il a passé des vacances de rêve à Marrakech. Rappelons par ailleurs que, dans le passé, Stéphane Henon a également accueilli une fille prénommée Kina (22 ans), née d'une précédente relation avec une certaine Daniela Nikolova.

Du côté d'Isabelle Regourd, elle s'épanouit auprès d'Alexandre Brasseur. Il avait lui-même officialisé cette relation sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Mais en revanche, pas question de s'épancher sur leur amour. "Il y a quelques années, j'ai évoqué ma vie privée dans les médias. Mes propos ont été ensuite repris, déformés et décontextualisés sur Internet et dans la presse. Cela ne m'a pas aidé et j'ai regretté. Donc dorénavant, je ne livre que quelques bribes de ma vie privée", avait-il annoncé lors d'une interview pour le magazine Voici. Avant de rencontrer sa nouvelle compagne, l'acteur et fils de Claude Brasseur a en effet connu une histoire très médiatisée avec son ex-femme Juliette Brasseur, avec qui il a eu deux enfants : Louis et Jeanne.