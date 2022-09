Diaporama : Stéphane Hénon divorcé : son ex-femme Isabelle partage une rare photo de leur fils aîné

Stéphane Hénon de Plus belle la vie - Photocall lors du 22ème Festival des créations télévisuelles de Luchon. © Christophe Aubert via Bestimage

4 / 13

Exclusif - Stéphane Henon et sa femme Isabelle - Soirée de Gala "Africa on the Rock" à l'hôtel de Paris, le 17 octobre 2015. © Bruno Bebert / Olivier Huitel / Pool Restreint / Bestimage