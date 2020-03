Stéphane Jobert (BFM), jeune papa coincé aux USA, "appréhende le retour" (EXCLU)

À la surprise générale, l'animateur Stéphane Jobert (44 ans) annonçait sur Twitter être devenu papa pour la première fois, d'un petit garçon né aux États-Unis. Confiné outre-Atlantique, le sympathique journaliste de BFM Paris s'est livré à Purepeople.com sur cette naissance et sur la suite des aventures. Entre confinement pour cause de coronavirus, nuits blanches et retour au travail, il dit tout !

Purepeople : Comment vivez-vous ce confinement loin des vôtres ? Est-ce que la situation vous inquiète, vous angoisse à titre personnel ?

Stéphane Jobert : "Confiné à Paris ou aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de différences si on respecte les règles de sécurité. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la prise en charge et le coût des services de santé qui sont très différents entre la France et les États-Unis. Il faut espérer ne pas tomber malade ici, car cela peut coûter très cher."

PP : Comment occupez-vous vos journées avec bébé ?

SJ : "Même si le climat est anxiogène, j'essaie de profiter de ma nouvelle vie et de ces instants précieux avec mon fils qui vient de naître. Certes, le rythme est un peu dur, mais cela fait tellement longtemps que j'ai attendu pour être père que les nuits blanches n'ont pas beaucoup d'importance."

PP : Est-ce que vous avez peur pour votre fils ?

SJ : "J'appréhende le retour en avion, car si on se protège en limitant les sorties aux États-Unis, prendre l'avion et passer par plusieurs aéroports multiplie les risques de contamination. Pour être honnête, j'ai plus peur du retour en France que du fait de rester confiné ici aux US."

PP : Comment va se passer le retour en France ?

SJ : "Je suis pour le moment bloqué aux États-Unis, car mon vol de retour a été annulé, mais nous avons la chance d'être très bien accompagnés par le consulat français de Los Angeles et Air France qui font leur possible pour que toute la famille rentre au plus vite à Paris."

PP : Est-ce que vous avez des provisions d'avance chez vous en France ?

SJ : "Pour être honnête, j'ai quitté mon appartement il y a un mois et je ne sais pas du tout ce qu'il reste dans le frigo et dans les placards ! On fera avec lors de notre retour."

PP : Est-ce que vous allez aménager votre retour au travail ?

SJ : "L'antenne de BFM Paris a été modifiée pour préserver les équipes et la tranche d'information que je présente est pour le moment à l'arrêt. J'espère reprendre très vite le chemin des studios à mon retour. En tant que journaliste, on se doit de continuer à faire notre travail d'information tout en limitant les risques pour soi et pour les autres."

PP : Quel est l'impact sur votre activité professionnelle [il travaille aussi dans l'événementiel, NDLR] ?

SJ : "Si plusieurs projets ont été repoussés et certains même annulés, j'ai hâte de retrouver les studios télé dans quelques semaines, mais en attendant, je veux vraiment profiter de mon nouveau rôle de père."

PP : Est-ce que les Américains respectent mieux le confinement que les Français ?

SJ : "Ça dépend des régions, mais j'ai été surpris par le principe de précaution qui a été très vite appliqué sur la côte Ouest où je suis depuis un mois. Alors que les ordres sont moins stricts qu'à Paris, les magasins ont tous rapidement fermé ou mis des règles de sécurité sanitaire que les Américains respectent dans l'ensemble."

PP : Est-ce qu'il y a une personnalité avec qui vous auriez bien aimé être en confinement ?

SJ : "Avec Super Nanny, cela aurait été l'occasion d'avoir les bons conseils quand on devient parent !"

Thomas Montet

