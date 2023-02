Stéphane Métro : Prison ferme pour l'ancien chanteur de comédies musicales, le verdict est tombé

C'est une condamnation qui a dû les soulager : accusé "d'atteintes sexuelles" par certains de ses anciens élèves, dont fait notamment partie l'ancien participant de La France a un Incroyable Talent Gwendal Marimoutou, le chanteur et professeur Stéphane Métro a été condamné ce 7 février à 5 ans de prison dont trois et demi avec sursis et à l'interdiction à vie d'exercer avec des enfants.

Un jugement très attendu par ses victimes, qui avaient été nombreuses à témoigner dans le journal Libération il y a plusieurs mois. Gwendal Marimoutou avait raconté les viols que son agresseur lui aurait fait subir il y a une dizaine d'années, alors qu'il était son professeur de chant. "Il éteint les lumières et ça commence. Machinal, rapide. Il sort de la pièce pour se rhabiller. Et je me retrouve seul, un peu paumé. A chaque fois, ça s'est passé comme ça. Ça s'est reproduit plusieurs fois pendant huit ou neuf mois, avant que je n'arrive à dire non", avait-il alors raconté.

Aujourd'hui devenu un chanteur professionnel et reconnu, il incarne Simba dans la comédie musicale Le Roi Lion et avait reçu le soutien de nombreuses personnalités dont son amie Lola Dubini. Après le témoignage d'une autre jeune femme, Alycia, qu'il aurait violée à 14 ans, le chanteur avait reconnu les faits, en tentant de s'expliquer : "J'étais amoureux d'Alicia qui avait à peine 15 ans", avait-il tenté de se justifier avant que la présidente ne le coupe très sèchement : "Non, elle avait 14 ans et avait un corps de petite fille." Il avait alors répondu : "Je me figurais en avoir peut-être autant. J'étais ado aussi."

Une nouvelle plainte

Une réponse qui avait choqué ses jeunes victimes, sûrement déjà très perturbées d'avoir appris que Stéphane Métro avait déjà été condamné : en 1996, il avait été jugé pour "atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace, surprise" sur deux mineurs de 11 ans, à qui il avait imposé masturbation et fellation. Un acte pour lequel il avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis et obligation de soins mais pas d'interdiction à travailler avec les enfants.

Et le chanteur, qui avait été professeur dans différentes écoles prestigieuses, pourrait bien revenir rapidement devant les tribunaux : en 2021, une nouvelle jeune femme a porté plainte pour viol à son encontre. "J'ai décidé de porter plainte pour protéger d'autres futures victimes, venir en aide à celles qui se battent pour s'en sortir, et pour que justice soit enfin faite. Ce n'est pas à nous d'avoir honte", a-t-elle déclaré. Cette enquête n'est toujours pas achevée.