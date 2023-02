Stéphane Plaza à la tête d'une grosse fortune ? Des chiffres incroyables dévoilés

Stéphane Plaza était au coeur d'une enquête de nos confrères de L'informé. Le média s'est intéressé aux finances du présentateur emblématique de M6. Et selon leurs informations, elles sont très fructueuses.

Tout ce que touche Stéphane Plaza se transforme en or. Sur M6, le grand ami de Karine Le Marchand connaît le succès avec ses émissions Recherche appartement ou maison (depuis 2006), Maison à vendre (depuis 2007) ou encore Chasseurs d'appart (depuis 2015). Il a aussi fait ses preuves en tant que comédien au théâtre (dans À gauche en sortant de l'ascenseur et Le Fusible) ou à la télévision dans Alice Nevers, le juge est une femme (2020) ou Meurtres à Figeac (2021). Sans oublier ses B.D ou ses interventions dans Les Grosses têtes sur RTL. Un véritable touche-à-tout.

Mais avant tout, Stéphane Plaza est agent immobilier. En 2014, il s'est associé à M6, Bernard de Crémiers (mort en 2019) et Patrick-Michel Khider pour la création d'un réseau d'agences immobilières baptisé Stéphane Plaza immobilier. Le groupe audiovisuel souhaitait miser sur pas moins de 700 points de vente à développer dans toute la France. Et le succès est vite au rendez-vous. S'il n'a pas investi de l'argent, son nom lui aurait permis d'obtenir 25,5 % des parts comme le précise L'informé. M6 aurait quant à elle investi 3,627 millions d'euros pour 49 % du capital et Bernard de Crémiers et Patrick-Michel Khider auraient mis 800 000 euros pour 12,75 % chacun.

Une belle fortune pour Stéphane Plaza

En parallèle, M6 aurait fait la promotion sur ses antennes de ces agences immobilières pour 15 millions d'euros bruts de spots publicitaires sur plusieurs années. Des stratégies qui ont rapidement payé. Aujourd'hui, ce sont 706 agences qui fleurissent dans toute la France. La société aurait versé 24,6 millions d'euros à ses actionnaires en cumulé depuis 2017, dont 10 millions d'euros pour la seule année 2021, toujours selon nos confrères. Stéphane Plaza aurait touché à lui seul 6,2 millions de dividendes depuis 2017 et serait à la tête d'une fortune de 31 millions d'euros.

Depuis janvier 2021, le groupe M6 est détenteur de 51% du capital, grâce à un investissement supplémentaire de 2,5 millions d'euros. Une opération qui aurait valorisé l'entreprise de 125 millions d'euros, soit 24 fois plus qu'à la création. Stéphane Plaza serait quant à lui toujours détenteur de 25,5%. Contactés par L'informé, ni M6, ni le présentateur n'ont souhaité faire de commentaires sur le sujet.