Stéphane Plaza : Ce signe astrologique qu'il a en horreur, impossible à "négocier", révélations

On le sait, Stéphane Plaza est très proche de Karine Le Marchand, qui est devenue sa meilleure amie. Le duo est inséparable et ce ne sont pas leurs signes astrologiques qui vont dire le contraire. Homme Gémeaux et femme Lion ont en effet tout pour s'entendre et construire ensemble une relation de confiance durable. En revanche, passionné d'astrologie, le présentateur emblématique de M6 âgé de 52 ans a bien du mal avec un signe, celui du Capricorne. Il assure même être en incapacité de "négocier" avec les natifs de ce signe. Ce dernier s'est confié sur le sujet au magazine Capital, comme rapporté par Femme Actuelle.

"J'ai du mal, par exemple, à négocier avec les Capricorne", a ainsi reconnu Stéphane Plaza. Le présentateur de Recherche appartement ou maison (M6) trouve en revanche que l'astrologie est une bonne entrée en matière lorsqu'on fait une rencontre. "Je sais que ça peut sembler ésotérique, mais demander son signe à quelqu'un, déjà, ça permet de discuter ! D'entamer la conversation ou de la faire dévier sur un sujet plus personnel...", a-t-il notamment fait savoir. Ajoutant : "Faites le test : demandez aux gens leur signe astrologique, la plupart vont vous répondre et commencer à se livrer. Même ceux qui disent qu'ils n'y croient pas !"

Je me fie souvent au signe astrologique

Et Stéphane Plaza confie se fier souvent à l'astrologie dans ses rapports humains. "Ça va peut-être vous sembler bizarre, mais je me fie souvent au signe astrologique", a-t-il ainsi déclaré. Mais l'ami de Karine Le Marchand risque en revanche d'avoir peu envie d'avancer dans la discussion avec un Capricorne, notamment s'il s'agit de devoir faire une vente immobilière. Les natifs du signe devront donc sûrement devoir se passer de ses services. Et l'astrologie peut naturellement expliquer ces difficultés d'entente entre le Gémeaux et le Capricorne. D'autant qu'avec son ascendant Verseau, Stéphane Plaza est une personnalité haute en couleurs, spontanée, vive, et communicative. Le Capricorne, signe de Terre, n'est pas le plus à même de s'entendre avec ce combo de signe d'Air.