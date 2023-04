Stéphane Plaza complice avec son papa Raymond pour une soirée pleine de magie

Le 3 avril 2023, Stéphane Plaza était de sortie. Le présentateur de M6 s'est rendu à un spectacle plein de magie. Et il n'a pas fait le déplacement seul au théâtre de la Gaîté-Montparnasse, à Paris.

A partir du 16 mai prochain, le magicien-illusionniste Larsène sera au théâtre de la Gaîté-Montparnasse pour présenter son spectacle éponyme. L'homme, qui est sur scène depuis pas moins de trente ans, va une fois de plus époustoufler son public avec ses tours dont les mystères n'ont jamais été percés. Comme un journal qu'il déchire et qu'il reconstitue devant les yeux ébahis des spectateurs. L'humour est aussi au rendez-vous de ce spectacle durant lequel n'importe qui pourra être sollicité.

Si le public devra attendre encore un mois pour découvrir le spectacle Larsène, des petits chanceux ont pu le découvrir en avant-première le 3 avril. Stéphane Plaza en faisait partie comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama. Et il n'a pas manqué de poser avec le magicien-illusionniste. C'est avec son papa Raymond (91 ans), dont il est très proche, que le meilleur ami de Karine Le Marchand a fait le déplacement. Tous deux ont été immortalisés complices par les flashs des photographes.

Une avant-première avec des people

Le réalisateur Claude Lelouch a également été convié à la générale du show. Tout comme l'ancien footballeur Rolland Courbis et sa fille Olivia, l'ancien joueur de tennis Fabrice Santoro, la fondatrice et présidente de l'association Un musée pour Bip Valérie Bochenek et son compagnon Jean-Louis Debré (ancien ministre de l'Intérieur), le magicien Gérard Majax, le présentateur Christophe Delay et le directeur du Théâtre de la Gaîté-Montparnasse Louis-Michel Colla.