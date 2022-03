Vivement dimanche : Stéphane Plaza présente son papa Raymond, Victoria Abril étonne par son look

Michel Drucker est de retour ce 13 mars 2022 pour animer un nouveau numéro de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain sur France 2. Encore une fois, le présentateur accueillera sur son fameux canapé rouge une variété d'artistes. À commencer par Stéphane Plaza.

La première partie de l'émission est en effet consacrée au plus célèbre des agents immobiliers et à son grand succès sur M6. Car depuis plusieurs années, il est un animateur accompli et très populaire grâce à ses programmes Recherche appartement ou maison et Maison à vendre. Il s'illustre également en tant que comédien pour le petit écran mais aussi au théâtre. Ainsi, plusieurs personnalités seront conviées à le rejoindre sur le plateau pour revisiter sa vie et sa carrière. Stéphane Plaza présentera notamment son papa Raymond et aura le plaisir de faire la promotion de sa nouvelle pièce Un couple magique (écrite par Laurent Ruquier) aux côtés de ses partenaires de jeu et grands amis Jeanfi Janssens et Valérie Mairesse. Des acolytes qu'il retrouve régulièrement dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL.

Stéphane Plaza aura par ailleurs la surprise de faire connaissance avec la chanteuse Lisa Dann, qu'il a découvert comme des milliers de Français dans Incroyable Talent en 2020 et dont il est fan. La jeune femme de seulement 18 ans présente aujourd'hui son premier single Maman est là, un premier extrait de son EP à venir.

Dans Vivement dimanche prochain, Michel Drucker accueillera cette fois-ci un duo excentrique formé par Victoria Abril et Lionnel Astier. La belle espagnole étonnera avec son look composé d'une robe noire en tulle et de chaussures de ballet comme une vraie danseuse. Les deux comédiens sont actuellement réunis sur les planches à l'affiche de la pièce Drôle de genre. Le réalisateur Jean-Jacques Annaud leur succèdera pour présenter son nouveau film Notre-Dame brûle qui sort en salles le 16 mars prochain et retrace le soir de l'incendie survenu au sein de ce monument culturel il y a déjà trois ans, en 2019.

Olivier de Benoist fera également une apparition pour parler de son nouveau spectacle appelé Le petit dernier qui livre sa vision de la paternité. Et Alain Chamfort viendra donner de ses nouvelles, lui qui a rencontré de lourds problèmes de santé. Aujourd'hui totalement rétabli, il signe Symphonique dandy, un album de reprises enregistré avec l'Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie et qu'il joue en tournée.

Vivement dimanche dès 15h10 sur France 2 le 13 mars 2022.