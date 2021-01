Stéphane Plaza craque pour une chroniqueuse de TPMP : "Énorme crush" en direct

Jeudi 7 janvier 2021, Cyril Hanouna présentait, comme chaque jour, Touche pas à mon poste sur C8. Et alors qu'il évoquait avec son équipe le succès de Stéphane Plaza sur M6, il a fait une révélation de taille. L'agent immobilier le plus célèbre du PAF est amoureux d'une chroniqueuse de l'émission !

C'est via un texto envoyé par Stéphane Plaza à Cyril Hanouna que les téléspectateurs, ainsi que les membres de l'équipe de TPMP, ont appris la nouvelle. Le message date du 19 novembre 2020... jour où Delphine Wespiser a fait son retour dans l'émission. C'est donc à ce moment-là que l'acolyte de Karine Le Marchand a confié à Cyril Hanouna être tombé sous le charme de l'ex-Miss France.

Stéphane Plaza sous le charme de Delphine Wespiser

"J'ai toujours été raide dingue amoureux de Delphine. C'est pour moi la plus belle femme au monde. Je lui donne tout, même mon âme. On peut le dire à la France entière. Un mot de sa part, je traverse le monde pour la retrouver. Là, je te kiffe à vie et pour la première fois je suis jaloux de toi", a écrit Stéphane Plaza. Et Cyril Hanouna de poursuivre, s'adressant à Delphine Wespiser : "C'est incroyable, il a vraiment un énorme crush pour vous !"

De son côté, la jolie chroniqueuse, qui file le parfait amour avec son compagnon Roger, a réagi timidement. "Je suis ravie, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'embrasse Stéphane", a-t-elle lancé. Mais ses camarades se sont montrés insistants et lui ont démandé si elle pourrait envisager une histoire d'amour avec l'agent immobilier dans le cas où elle ne serait pas en couple. "Il est très sympa, très frais, très spontané... J'aime beaucoup", a-t-elle lâché, avant de déclarer qu'un duo au quotidien serait envisageable "dans une autre vie", où "tout est possible".

Rappelons qu'en juillet 2020, l'animateur de M6 révélait être avoir trouvé sa moitié auprès de nos confrères du magazine Nous Deux. "Je suis toujours prêt pour le mariage, je considère toujours ça comme un accomplissement. Aujourd'hui, je suis comblé. La personne idéale, c'est la personne avec laquelle je suis", confiait-il sans toutefois s'épancher plus sur le sujet. Le couple aurait-il déjà rompu ? Affaire à suivre...