Stéphane Plaza en couple ? Un poème pour son "âme soeur" surprend !

Les internautes ne sauront pas à quelle personne ce poème est destiné. Et Stéphane Plaza a encore plus joué la carte du mystère en identifiant Karine Le Marchand, Cristina Cordula... et Leonardo DiCaprio.

Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura jamais plus qu'une simple amitié entre Karine Le Marchand et Stéphane Plaza. Interrogée par Le Parisien, la présentatrice de L'amour est dans le pré a confié : "L'amitié qui nous lie n'est possible que parce qu'on n'a pas d'amour charnel. En couple, tout d'un coup, on essaye un peu de maîtriser l'autre, et nous, notre relation est basée sur une grande liberté, sur un amour profond mais pas liberticide. Je l'aime, l'accepte comme il est. Mais je ne peux pas vivre avec lui !"