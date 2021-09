Stéphane Plaza entièrement nu pour danser : il se lâche dans une nouvelle vidéo insolite

Stéphane Plaza ne cessera jamais de surprendre ses fans. Ce mercredi 8 septembre 2021, le plus célèbre des agents immobiliers a d'ailleurs mis le paquet pour faire sensation sur Instagram en faisant une apparition des plus étonnantes. La figure de M6 a en effet posté une vidéo de lui en train de danser au bord d'une piscine sur le célèbre titre Rock this party de Bob Sinclar. Et ce, entièrement nu ! Bien évidemment, Stéphane Plaza a pris soin de se positionner de dos afin que ses parties intimes ne soient pas dévoilées mais déhanchant malgré tout son popotin.

Une manière pour lui, à en croire sa légende, de célébrer sa rentrée au micro de RTL dans l'émission Les Grosses Têtes. "RENTRÉE IS COMING !! Vous pouvez danser partout. Dans votre esprit. Dans votre coeur. Ou nu sous le soleil. Et surtout on assume ! Son corps, son style, son sens du rythme aussi... On lâche tout, ça veut dire lâcher prise mais tenir bon car 2022 s'annonce radieux ! Alors on garde les gestes barrières et on se sert les coudes comme des frères. Il faut avoir une grande musique en soi s'il on veut faire danser la vie et croquer la joie. Et je serai de retour aux Grosses Têtes ce jeudi 9 septembre !", a-t-il annoncé de façon très joviale.



Il s'agit là d'une initiative audacieuse de la part de Stéphane Plaza - qui va vivre en Bretagne - qui a rencontré son petit succès. En seulement quelques minutes, la vidéo a été vue plusieurs milliers de fois !