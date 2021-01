Stéphane Plaza : Le jour où il s'est mis la production de "Recherche appartement" à dos

Le 20 janvier 2021 est un jour spécial pour Stéphane Plaza. Il fête la centième de son émission Recherche appartement ou maison (dont le lancement date de 2006) et dans ce numéro spécial, il vient en aide à l'ancienne actrice de Plus belle la vie Fabienne Carat et sa soeur Carole. A cette occasion, le présentateur de 50 ans s'est confié à nos confrères de Télé Loisirs et a révélé que la production ne lui a pas parlé pendant un mois.

Interrogé sur le pire objet qu'il a pu casser lors d'un tournage, Stéphane Plaza a confié : "Un Murano. Ils étaient fiers de me donner un verre incassable. Ils me disent : 'Lance-le.' Bah je le lance... Mais il a rebondi et il est allé s'encastrer dans le Murano". Un événement qui n'a pas été sans conséquences pour le grand ami de Karine Le Marchand. "La production ne m'a pas parlé pendant un mois. Je leur ai demandé s'ils étaient assurés. Ils ne l'étaient pas... Bon bah ils ont payé !", a-t-il ajouté auprès de Télé Loisirs. On imagine que depuis, ils sont davantage prudents.

La production aurait peut-être dû se méfier car Stéphane Plaza ne le cache pas, c'est un grand maladroit. La preuve avec les anecdotes qu'il a racontées à nos confrères : "C'est plus qu'on l'imagine. Je signe un autographe avant de partir dans le train mais ce n'est plus le bon. (...). Les téléphones, ils cassent, les ordinateurs je les laisse sur la voiture, les clés de chez moi sur un tournage à une heure et demi..." Mais le membre des Grosses Têtes (RTL) le vit bien et c'est l'essentiel.