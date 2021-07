Stéphane Plaza victime d'un accident de la route : sa voiture a explosé, les dégâts en images...

Grosse panique pour Stéphane Plaza. Mardi 21 juillet 2021, l'agent immobilier le plus célèbre du paysage audiovisuel français a partagé sa terrible mésaventure sur les réseaux sociaux. C'est en photo que l'animateur de 51 ans annonce avoir été victime d'un accident de voiture.

En story sur Instagram, il partage les dégâts. Plot de sécurité pour signaler l'accident, voiture abîmée... "J'arrête définitivement ma carrière de pilote. Conduire, ce n'est pas pour moi", lance l'acolyte de Karine Le Marchand, tandis qu'il a intégré le sont d'un accident de voiture à ces images. Et d'expliquer ce qu'il s'est passé : "Voiture neuve, trois virages, un trottoir. Après deux minutes et trente secondes (seulement), ma voiture a explosé." Stéphane Plaza a très certainement eu peur lors de l'accident, mais garde toujours son humour légendaire. Heureusement, plus de peur que de mal pour lui !

Ce n'est pas la première fois qu'il a des soucis sur la route. En effet, avant d'opter pour une voiture, l'animateur aux commandes de Chasseurs d'appart' ou encore Recherche appartement ou maison (M6) roulait en scooter. Et là déjà, il a eu un accident. C'était en avril 2015, et Stéphane Plaza a échappé au pire. "En rentrant de représentation en scooter vers minuit, je me suis fait renverser par une voiture qui a fait un demi-tour sans regarder. Résultat, me voilà avec une fracture du métatarse du pied droit", avait-il raconté.

En décembre 2016, plus d'un an après l'accident, Stéphane Plaza avait livré un détail surprenant sur cette scène au micro d'Alessandra Sublet sur les ondes d'Europe 1. "Je tombe par terre et au lieu de me relever le conducteur me dit : 'Attendez monsieur Plaza, on fait un selfie avec vous.' C'est surréaliste !", s'était-il souvenu, encore choqué par la réaction de l'automobiliste, en tort qui plus est.

Cette fois, l'animateur n'est pas prêt de reprendre le volant avant un bon moment.