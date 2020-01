Stéphanie de Luxembourg, enceinte : Radieuse pour une soirée d'anniversaire

Après les voeux officiels du début d'année, place à la solidarité : le prince Guillaume et la princesse Stéphanie, grand-duc héritier et grande-duchesse héritière de Luxembourg, honoraient le 23 janvier 2020 de leur présence le 75e anniversaire de l'Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte.

Une semaine après la réception donnée en grande pompe au palais grand-ducal pour le Nouvel An, à l'occasion de laquelle la grande-duchesse Stéphanie avait exposé ses rondeurs future maman pour la première fois depuis l'annonce de sa grossesse au début du mois de décembre, le jeune couple assistait à l'événement organisé à l'European Convention Center Luxembourg pour célébrer la vision et les actions de l'association, qui avait vu le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale afin de pourvoir un soutien au victimes du conflit. Aujourd'hui dédié à l'organisation et au financement de projets au service de l'intérêt général du Luxembourg, l'organisme intervient dans des domaines variés (social, culturel, environnemental, sportif et sanitaire, mémoriel).

Comme lors de sa précédente sortie officielle, la princesse Stéphanie, enceinte à bientôt 36 ans de son premier enfant dont la naissance est attendue au mois de mai, avait fait le choix d'une tenue bleue (fallait-il y voir un indice ou un désir secret concernant le sexe de l'enfant ?), apparaissant dans une robe fluide ceinturée au niveau de l'abdomen qui épousait avec légèreté ses formes. Installé au premier rang, le couple princier a suivi la soirée en compagnie notamment du président de l'Oeuvre, Pierre Bley, du Premier ministre, Xavier Bettel, ou encore de la ministre de la Famille et de l'Intégration, Carine Cahen, tandis que le grand-duc Henri de Luxembourg se trouvait pour sa part en déplacement en Israël à l'occasion du 5e Forum international des dirigeants sur la Shoah.

Le grand-duc héritier Guillaume assumera ses tout prochains engagements sans le concours de son épouse, procédant dimanche 26 janvier à une remise de diplômes avant de mener du 27 au 30 janvier une mission économique dans les Émirats arabes unis.