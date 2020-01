Stéphanie de Luxembourg : première apparition enceinte de la princesse, radieuse

L'année 2020 sera immanquablement belle pour le prince Guillaume et la princesse Stéphanie de Luxembourg puisqu'elle les verra devenir parents et fonder enfin une famille, bientôt huit années après leur mariage célébré à l'automne 2012. Jeudi 16 janvier, le grand-duc héritier, qui fêtait cinq jours plus tôt son 38e anniversaire, et la grande-duchesse héritière, qui en aura 36 le 18 février, prenaient part à leur premier engagement officiel depuis cette réjouissante annonce au début du mois de décembre 2019.

Au palais grand-ducal, le grand-duc Henri organisait ce soir-là la réception du Nouvel An, accueillant afin de leur adresser en personne ses bons voeux les membres du gouvernement, parlementaires, membres du Conseil d'Etat et représentants de la magistrature et du corps diplomatique luxembourgeois. Privé de la présence de son épouse la grande-duchesse Maria Teresa, laquelle a dû annuler toutes ses activités de la semaine pour se rendre au chevet de son frère cadet Luis Mestre, admis d'urgence en service de soins intensifs (bientôt quatre ans après le décès à seulement 62 ans de leur autre frère, José Antonio), le chef de l'Etat pouvait compter sur son héritier et sa belle-fille pour le seconder, ainsi que sur sa fille la princesse Alexandra (19 ans le 16 février prochain).

Dans sa robe bleu nuit aux manches courtes en dentelle, la princesse Stéphanie, enceinte de son premier enfant, laissait discerner des rondeurs déjà significatives, en particulier de profil sur l'une des images de la réception partagées par la cour grand-ducale sur son site officiel. Souriante et sereine, la jeune femme semble profiter d'un début d'année bien plus doux qu'en janvier 2019, où elle avait eu à faire le deuil de son père le comte Philippe de Lannoy. Sa grossesse devrait une nouvelle fois attirer les regards et les bons voeux jeudi 23 janvier, date à laquelle il est prévu qu'elle assiste auprès de son mari à la soirée de gala marquant le 75e anniversaire de l'Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte. La naissance du bébé est attendue pour le mois de mai.

Le grand-duc Henri, âgé de 64 ans et déjà quatre fois grand-père grâce à deux de ses trois autres garçons, le prince Louis et le prince Félix, n'avait pas manqué de se réjouir très sobrement de cette heureuse perspective en y faisant une allusion discrète dans son discours de voeux enregistré pour Noël 2019.