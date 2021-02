Stéphanie de Monaco au naturel : look d'hiver et drôles de lunettes pour une rare sortie avec Albert

Rares sont les sorties publiques de la princesse ! Le 8 février 2021, accompagnée de son frère le prince Albert, Stéphanie de Monaco s'est rendue au siège de la Croix-Rouge monégasque en sa qualité de présidente de Fight Aids Monaco. Tout en célébrant le succès de sa dernière opération solidaire, la Monégasque qui a récemment fêté 56 ans a laissé voir un look d'hiver haut en couleur.

Le 4 décembre dernier, la Croix-Rouge monégasque et Fight Aids Monaco s'étaient associés à la mairie de Monaco pour l'opération Une lumière pour Noël, visant à aider les plus démunis. "Cette action permettait de faire un don en ligne au profit des personnes démunies et isolées pour illuminer un sapin virtuel pendant les fêtes de fin d'année, l'association Fight Aids Monaco a-t-elle expliqué sur Instagram. Au total, grâce à votre soutien 49 lumières ont été illuminées sur l'arbre de Noël virtuel." Le 8 février, le prince Albert, président de la Croix-Rouge monégasque, a donc fièrement remis un chèque de 6000 euros à Stéphanie.

A cette occasion, la mère de Louis Ducruet, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb (28, 26 et 22 ans) a misé sur une mise en beauté minimaliste, complétée d'une tenue d'hiver parfaitement dans le ton de ce rendez-vous de bienfaisance : un manteau à carreaux rouge et blanc, accompagné d'un sous-pull blanc, d'un sac à main rouge et d'une paire de lunettes rondes rouges. Ce look rouge et blanc n'a sans doute pas été choisi au hasard puisqu'il s'agit non seulement des couleurs de l'association Fight Aids Monaco et de la Croix-Rouge, mais également du drapeau monégasque.