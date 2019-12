Stéphanie de Monaco et sa fille Camille : mères Noël complices sur le Rocher

Mère et fille se sont réunies pour la bonne cause. Le 18 novembre 2019, Stéphanie de Monaco a pu compter sur la présence de sa fille Camille Gottlieb pour remettre des colis aux aînés monégasques. Dans la bonne humeur, le duo princier s'est rendu au Foyer Rainier III pour une journée engagée, à la veille de la Fête nationale.

Après avoir pris la pose devant les photographes, la princesse de 54 ans et sa fille cadette de 21 ans ont chaleureusement contribué à la distribution des 800 sacs remplis de victuailles. L'occasion de voir la jolie complicité qui lie Stéphanie et Camille. "Elles ont offert aux aînés un moment de franche convivialité, ayant toujours un petit mot pour chacun. Un moment touchant qui renforce le sentiment de proximité et l'ambiance familiale typique de la Principauté", a rapporté Monaco-matin. Un engagement qui rappelle celui du prince Albert et son épouse Charlene avec la Croix-Rouge, lors d'une distribution de colis à des personnes défavorisées le 15 novembre dernier.

Plus tôt ce même mois, c'est seule que Stéphanie de Monaco a pris part au vernissage d'une nouvelle exposition à Nice : Le Cercle Enchanté, Collections du Docteur Alain Frère, au musée Masséna. Le 7 novembre, la Monégasque a notamment retrouvé Christian Estrosi, le maire de Nice, pour une visite en avant-première de cette exposition qui présente la fabuleuse histoire du Cirque, de sa naissance au XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Il n'est pas surprenant de voir la princesse Stéphanie peaufiner sa culture du cirque quand on sait l'intérêt de longue date de la famille Grimaldi pour cet art avec le Festival international du cirque de Monte-Carlo, fondé par le prince Rainier III en 1974.