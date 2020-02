Steven Spielberg "embarrassé" par sa fille Mikaela, qui se lance dans le porno

Bien qu'il soutienne la volonté de sa fille de se lancer dans l'industrie du porno, Steven Spielberg n'en est pas moins "embarrassé". Comme l'a rapporté une source du New York Post le 22 février 2020, le cinéaste américain et sa femme Kate Capshaw seraient soucieux de voir leur fille adoptive Mikaela, 23 ans, devenir réalisatrice et actrice de films pornographiques. Une nouvelle vocation qu'elle avait fièrement expliquée au Sun lors d'une interview publiée la semaine dernière.

C'est pas l'intermédiaire d'un FaceTime que la jeune femme a récemment prévenu ses parents de son nouveau projet de carrière : réaliser, produire et jouer seule dans des films porno, et devenir danseuse dans un club de strip-tease de sa région, à Nashville. "De l'extérieur, Steven et Kate – qui sont les parents les plus évolués au monde et aiment leurs enfants plus que de raison – ont toujours soutenu Mikaela et ils essaient de la comprendre, a témoigné un ami de la famille. Mais de toute évidence, ils sont gênés par sa soudaine annonce publique de se lancer dans le monde des travailleurs du sexe."