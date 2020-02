Steven Spielberg : Sa fille Mikaela, 23 ans, se lance dans le porno

Par respect pour son fiancé de 47 ans, Mikaela refuse tout rapport avec une autre personne devant la caméra et préfère mettre en avant sa poitrine généreuse, qu'elle définit comme "sa machine à cash". En attendant de recevoir sa licence de travailleur spécialisé dans le sexe, et de reprendre ses vidéos sur PornHub, celle qui se fait appeler Sugar Star se sert de son compte Instagram pour publier des photos et vidéos d'elle en lingerie, prenant la pose lascivement chez elle à Nashville, dans le Tennessee.

Une enfance confortable, mais torturée

"Mon corps, ma vie, mon salaire, mon choix, a-t-elle ajouté. J'ai toujours été une personne naturellement très sexuée, ce qui m'a apporté des ennuis par le passé (...). Je ne peux continuer à dépendre de mes parents (...). Ce n'est pas un choix par dépit ou un choix de la dernière chance." Si Mikaela semble être aujourd'hui une jeune femme déterminée et confiante, cela n'a pas toujours été le cas : anorexie, anxiété et alcoolisme l'ont accompagnée durant son enfance et son adolescence.

"Ce n'est pas la faute de mes parents. Ils ne pouvaient pas savoir (...). J'étais vraiment hors de contrôle dès l'âge de 11 ans et même jusqu'à il y a encore deux ans." Des troubles psychologiques qu'elle dit avoir finalement surmontés, grâce à l'aide de psychologues. "Je vais bien maintenant, mais nous faisons tous des rechutes (...). Je me sens très enracinée et acceptée pour le moment."

Pour rappel, Steven Spielberg a six enfants : Max (né en 1985 de son mariage avec l'actrice Amy Irving), Theo (né en 1988 et adopté avec Kate Capshaw), Sasha (née en 1990), Sawyer (né en 1992), Mikaela (née et adoptée en 1996) et Destry (née en 1996).