Steven Spielberg : Sa fille Mikaela évoque sa carrière olé olé dans l'industrie du X

Père et fille font de la vidéo. Mais Mikaela, la fille adoptive de Steven Spielberg, ne s'est pas lancée dans le grand spectacle, les débâcles de dinosaures ni les films à effets spéciaux XXL. C'est dans l'industrie du X, en ligne, que la jeune femme de 24 ans a choisi de faire carrière. Comme elle l'a expliqué au Daily Beast, elle est devenue l'une des têtes d'affiche de la plateforme ManyVids sur laquelle elle effectue des chorégraphies sensuelles contre de l'argent. "Ca m'a ouvert une nouvelle porte pour pouvoir danser, précise-t-elle. Le bon côté, c'est que je peux simplement aller travailler et aller danser quand je le souhaite."

Pour des raisons de sécurité, je ne fais pas de service complet

Mikaela Spielberg, qui se décrit comme une "créature sexuelle", a été contactée par ManyVids pour se produire lors de shows en direct. Une proposition qu'elle a accepté avec le sourire. "Avant ça, j'étais juste une travailleuse du sexe numérique, rappelle-t-elle. Et je dois clarifier les choses. Pour des raisons de sécurité, je ne fais pas de service complet. Je suis en ligne et je danse uniquement. Ma profession, c'est la webcam et les vidéos à la carte." Pas de quoi trop perturber papa et maman - elle est la fille de Steven Spielberg et de Kate Capshaw - qui seraient un peu remués par la manière dont l'affaire aurait été rendue publique.

Ils sont gênés par sa soudaine annonce

"De l'extérieur, Steven et Kate, qui sont les parents les plus évolués au monde et aiment leurs enfants plus que de raison, ont toujours soutenu Mikaela et ils essaient de la comprendre, expliquait un ami de la famille au New York Post. Mais de toute évidence, ils sont gênés par sa soudaine annonce et son envie de se lancer dans le monde des travailleurs du sexe." Mikaela Spielberg a changé de vie deux ans après une rupture très difficile, à laquelle elle a survécu en abusant de boissons alcoolisées. Aujourd'hui, elle est tirée d'affaire, indépendante financièrement et clame avec fierté sa créativité et cette liberté d'expression qu'elle exprime virtuellement en quelques pas de danse. C'est tout ce qui compte...