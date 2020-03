Steven Spielberg : Sa fille Mikaela arrêtée et "trahie", elle s'explique

Aucun des deux n'a expliqué ce qu'il s'est passé samedi : les policiers sont intervenus à leur domicile vers 4h du matin après qu'ils se sont disputés à l'issue d'une soirée dans un bar de Nashville. Les forces de l'ordre ont notamment remarqué une blessure "récente" et du sang séché sur la main de Chuck Pankow. Toujours auprès du Sun, la fille du cinéaste a affirmé avoir rencontré un problème de communication avec la police et attend de pouvoir donner sa version des faits au tribunal lundi prochain.

Mikaela, future star du porno ?

Cette arrestation survient quelques semaines seulement après que Mikaela Spielberg a dévoilé un projet professionnel peu ordinaire : devenir actrice, réalisatrice et productrice de ses propres films pornographiques. Se présentant comme une "créature sexuelle", elle avait expliqué son choix peu ordinaire au Sun le 19 février dernier : "J'ai le sentiment qu'en faisant ce genre de travail, je suis en mesure de 'satisfaire' d'autres personnes, mais ça fait du bien parce que ce n'est pas d'une façon qui me fait me sentir violée", avait affirmé celle qui a connu une enfance et adolescence marquées par l'anorexie, l'anxiété et l'alcoolisme.