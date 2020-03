Steven Spielberg : Sa fille arrêtée pour violences domestiques, "un malentendu"

Se présentant comme une "créature sexuelle", elle avait expliqué son choix peu ordinaire au Sun le 19 février dernier : "J'ai le sentiment qu'en faisant ce genre de travail, je suis en mesure de 'satisfaire' d'autres personnes, mais ça fait du bien parce que ce n'est pas d'une façon qui me fait me sentir violée", avait-elle affirmé, tout en assurant que ses parents avaient "toujours aimé qu'elle soit super unique". "Mon corps, ma vie, mon salaire, mon choix. J'ai toujours été une personne naturellement très sexuée, ce qui m'a apporté des ennuis par le passé (...). Je ne peux continuer à dépendre de mes parents (...). Ce n'est pas un choix par dépit ou un choix de la dernière chance."

Une jeune fille déterminée, mais fragile

À en croire un proche, Steven Spielberg et sa femme Kate Capshaw seraient compréhensifs, mais tout de même inquiets de voir leur fille se lancer dans cette industrie : "De l'extérieur, Steven et Kate – qui sont les parents les plus évolués au monde et aiment leurs enfants plus que de raison – ont toujours soutenu Mikaela et ils essaient de la comprendre, a témoigné un ami de la famille au New York Post le 22 février. Mais de toute évidence, ils sont gênés par sa soudaine annonce publique de se lancer dans le monde des travailleurs du sexe."