Steven Tyler est sorti de rehab ! Premières nouvelles du chanteur d'Aerosmith

Alors qu'il était récemment retourné, de son plein gré, en cure de désintoxication pour lutter contre son addiction à la drogue, Steven Tyler est déjà sorti. D'après TMZ, le chanteur d'Aerosmith aurait quitté l'établissement la semaine dernière et y serait resté plus de 30 jours, ce qui est le minimum requis. "Il se porte extrêmement bien et a hâte de retourner sur scène", a déclaré son représentant.

Le rockeur de 74 ans s'est déjà ouvertement exprimé sur ses problèmes d'addiction, et ce à plusieurs reprises. "Je ne pense pas qu'il y ait eu de groupes à l'époque qui savaient ce que c'était d'être sobre", avait-il déclaré au magazine GQ en 2019. Il était notamment revenu sur la décision de ses associés de l'envoyer en rehab en 1988. "Ils se sont dits 'Faire en sorte que le chanteur principal soit sobre résoudra tous nos problèmes'. Je suis donc devenu sobre mais il m'a fallu plusieurs années pour surmonter ma colère lorsqu'ils m'envoyaient en réhabilitation pendant qu'ils partaient en vacances", avait-il déclaré pour Haute Living.

Nous sommes dévastés

Sauf que depuis, le chanteur a de nouveau flanché. "Suite à une opération du pied pour se préparer à remonter sur scène et à la nécessité de gérer la douleur pendant le processus, il a récemment rechuté et a volontairement intégré un programme de traitement pour se concentrer sur sa santé et son rétablissement" avait déclaré le groupe sur les réseaux sociaux en mai dernier.



Depuis, le père de Liv est donc sorti et se porte visiblement très bien. Mais cette rechute est mal tombée pour lui et ses copains, puisqu'ils étaient censés se produire tout l'été sur scène à Las Vegas dans leur résidence Deuces Are Wild. "Nous sommes dévastés de vous avoir incommodés, en particulier nos fans les plus fidèles qui parcourent souvent de grandes distances pour aller voir nos spectacles", avaient-ils annoncé avec beaucoup de regrets. Ils avaient déjà pris un coup en mars dernier lorsque le batteur Joey Kramer avait décidé de quitter provisoirement le groupe pour se consacrer à sa famille.

Une décision qui pourrait se prolonger un peu plus longtemps que prévu puisqu'il vient de perdre sa femme, décédée le 22 juin dernier. Impossible donc pour le groupe de faire face à tant de difficultés, ce qui les a amenés à décaler leurs dates pour septembre.