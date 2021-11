Liv Tyler célibataire : elle rompt ses fiançailles avec Dave Gardner, le père de ses enfants

Après sept ans de vie commune, Liv Tyler et son fiancé Dave Gardner ont décidé de mettre un terme à leur relation. A en croire les informations du Sun, publiées le 2 novembre 2021, la rupture remonte au mois de mars et elle a été gardée secrète depuis. L'actrice de 44 ans aurait déjà quitté le domicile familial de Londres et regagné Los Angeles. Une nouvelle vie entre deux continents commence donc pour leurs enfants : Sailor et Lula, 6 et 5 ans. Liv Tyler est également maman d'un garçon de 16 ans, Milo, né d'un premier mariage avec le musicien Royston Langdon du groupe Spacehog.

L'actrice américaine et son Britannique de 44 ans (manager sportif de son métier) se seraient séparés à l'amiable et seraient déterminés à maintenir une bonne entente autour de leurs jeunes enfants. Pour preuve, malgré leur rupture, ils sont partis ensemble en vacances l'été dernier. En septembre 2021, sur son compte Instagram, sans que personne ne se doute de leur rupture, la star d'Armageddon et du Seigneur des anneaux n'avait pas manqué de souhaiter un joyeux anniversaire au père de ses enfants.

"Dave et Liv ont passé tout le premier confinement ensemble et forment une excellente équipe en tant que parents, a rapporté une source du tabloïd. Mais malheureusement, ils se sont éloignés, de plus en plus, et ils vivent des vies séparées. Les deux voulaient se concentrer sur leurs carrières – en tant qu'actrice et productrice, et Dave dirigeait son entreprise et travaillait sur le projet de football Inter Miami de David [Beckham, un ami proche, NDLR]."

Pour rappel, le couple s'était fiancé en 2015, un an après le début de sa relation. Pour autant, la fille de Steven Tyler (du groupe Aerosmith) n'a jamais voulu célébrer leur mariage : "J'aime être fiancée, mais je n'ai pas vraiment envie de me marier (...) J'ai toujours pensé que le mariage ne devrait pas être considéré comme une récompense... Ou comme quelque chose pour faire survivre une relation... Je pense que tout le monde l'envisage de la mauvaise façon", avait-elle expliqué à Tatler, en 2019.