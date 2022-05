Steven Tyler rattrapé par ses vieux démons : le chanteur d'Aerosmith retourne en rehab !

Coup dur pour une légende ! Le chanteur du groupe Aerosmith, Steven Tyler, va retourner en cure de désintoxication ! Une mauvaise nouvelle pour les fans qui attendaient le retour sur scène de leur idole en juin et juillet prochains du côté de Las Vegas. Le chanteur, connu pour ses screams typiques du hard rock, a remporté 4 Grammys awards et vendu 150 millions d'albums avec ses partenaire du célèbre groupe de Boston.

Steven Tyler a fait savoir il y a quelques heures qu'il va retourner en cure de désintoxication à... 74 ans. Ses vieux démons de la drogue et l'alcool ne l'ont jamais réellement quitté et c'est suite à une opération du pied, a priori anodine, que le chanteur a replongé. En toute transparence, son groupe a communiqué sur le sujet via Instagram.

"Comme beaucoup d'entre vous le savent, notre bien-aimé frère Steven travaille sur lui et sa sobriété depuis des années. Après une opération du pied pour préparer le retour sur scène et dans la nécessité de gérer la douleur pendant sa convalescence, il a rechuté et de son gré, a entamé un programme de traitement pour se concentrer sur sa santé et son rétablissement", a déclaré Aerosmith, qui en a également profité pour s'excuser auprès de ses fans de la première heure.