Diaporama : Steven Tyler rattrapé par ses vieux démons : le chanteur d'Aerosmith retourne en rehab !

Exclusif - Liv Tyler, enceinte avec son fils Sailor son père Steven Tyler et ses petits enfants Milo Langdon et Sailor Gardner se promènent à New York le 23 juin 2016.

Steven Tyler porte une queue de cheval et arbore un look vintage dans les rues de Beverly Hills, le 11 mai 2016

7 / 14

Steven Tyler à la soirée de Gala de The Humane Society of the United States' to the Rescue aux Paramount Studios à Hollywood, le 7 mai 2016