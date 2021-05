Sting : Son petit-fils de 4 ans souffre d'une maladie génétique rare

"Et c'est là que j'admire vraiment Chris [Kantrowitz, son mari, NDLR], le papa d'Akira, parce que je me suis dit qu'on devait écouter le docteur, et que lui, son attitude était de dire : 'Non. Nous allons trouver les meilleurs spécialistes, nous allons retourner la planète pour dénicher les meilleurs', et il est parti en mission, poursuit l'héroïne de la série Snowpiercer. Il en a trouvé deux qui ont contredit ces diagnostics. 'Oui, votre fils a une maladie génétique rare, et je ne peux pas vous dire comment sera sa vie, mais Akira n'a pas une maladie cérébrale dégénérative et son nerf optique va bien', ont-ils dit. Si quelqu'un cherche un conseil dans cet article, le voici : cherchez une deuxième opinion, une troisième, même une quatrième. Les gens font des erreurs."

Akira, le petit-fils de Sting, est né le 31 décembre 2016. Ses parents se sont mariés l'été suivant, en juillet 2017, en Toscane.

Les soucis de santé du petit blond ont décuplé l'anxiété de sa maman. "Akira ne parle pas, ne marche pas, il est malentendant des deux oreilles, il a de l'hypotonie [diminution du tonus musculaire, NDLR] et des retards généraux, mais malgré toutes les choses qu'il 'rate' selon les gens, il peut les approcher à un niveau qui donne à tous le sentiment d'être profondément vus et aimés, écrit Mickey sur le site de Romper. Les jours où mon anxiété me ronge, quand je m'inquiète pour son futur, j'en reviens toujours à ça : les gens se sentent bien en sa présence. Il est comme un rayon de soleil. Mon petit soleil rayonnant."