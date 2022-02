Stomy Bugsy : A-t-il gardé contact avec Marion Cotillard depuis Les jolies choses ? "Je l'ai revue..." (EXCLU)

Chanteur, comédien, Stomy Bugsy est enfin de retour à l'écran ! Il a rejoint la joyeuse bande de Jean-Luc Reichmann dans la série Léo Mattéï, Brigade des Mineurs et incarne le Commissaire Daguerre depuis le début de la saison 9, diffusée sur TF1 à partir du 17 février 2021. On avait déjà vu l'acteur porter les couleurs des forces de l'ordre dans les deux volets de la saga Gomez et Tavares, auprès de Titoff... le voilà dans la peau d'un personnage très éloigné du reste de sa filmographie.

"Ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude ni qui je suis, confirme-t-il auprès de Purepeople. Je pense que Jean-Luc Reichmann m'appréciait. Je suis arrivé, il m'a déroulé le tapis rouge, la grande classe, la cuisine végane rien que pour moi. Il est arrivé avec sa grosse voix, son 1m90, chaleureux comme tout, très imposant. Tu sens que c'est le patron de la série. C'est son bébé, à lui et à sa compagne. Tous les gens qu'il engage sont des gens avec qui il se sent bien humainement, qu'il aime bien donc il y a vraiment une bonne ambiance sur le tournage. Il y a une vraie bienveillance."

Je n'ai que des bons souvenirs avec Marion

Le public a d'abord découvert son flow incroyable... avant qu'il ne dévoile ses talents d'acteurs. L'un des premiers rôles que Stomy Bugsy a obtenu, outre celui dans Ma 6-T va cracker, date de l'année 2000, quand il a donné la réplique à Marion Cotillard dans Les Jolies Choses, de Gilles Paquet-Brenner - Titoff était, lui aussi, à l'affiche du long-métrage. "C'est cool, c'est une super actrice et humainement une grande dame, se souvient-il. Je l'ai revue il y a quelques années, elle ne change pas. Pas la grosse tête. Le même sourire, la même chaleur, le même humour, la même sincérité dans le regard. Vraiment c'est une personne super, je n'ai que des bons souvenirs avec Marion." Sait-on jamais : on reverra peut-être bien ces deux-là sur un plateau prochainement...

