Stranger Things : Une star de la série a perdu plus de 30 kilos, révélations sur un régime extrême

Être acteur, cela demande parfois des concessions. Et parfois des régimes plus ou moins drastiques en fonction du scénario. Joaquin Phoenix avait par exemple été aminci de 22 kilos pour le film Joker (sorti en 2019). Cette fois-ci, c'est David Harbour, l'interprète de Jim Hopper dans Stranger Things, qui s'est prêté au jeu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'acteur de 47 ans n'a pas fait semblant puisqu'il a perdu plus de 30 kilos pour respecter les attentes des scénaristes de la série.

"La saison dernière, j'ai perdu, je pense que c'était 36 kg. Vous savez, à la fin de la saison trois, je pesais environ 122 kg, puis lorsque nous sommes entrés dans cette saison, j'en pesais 86" a t-il détaillé dans une interview avec BBC Breakfast. C'est donc beaucoup plus mince et très musclé qu'il est apparu dans la saison 4, sortie le 27 mai dernier. Son personnage se devait d'être physiquement très différent des épisodes précédents, puisqu'il a passé plusieurs mois dans un goulag russe, privé de nourriture et contraint à des travaux physiques intenses.

"J'avais très faim"

"Le secret, si vous êtes curieux de connaître le secret du régime, c'est simplement de ne pas manger de nourriture" a expliqué l'acteur avec beaucoup d'humour, sans pour autant cacher les efforts qu'il a dû fournir pour accomplir cet objectif. "Ce n'est pas facile, c'est difficile de ne pas manger quand on perd autant de poids et qu'on a faim" a-t-il reconnu en toute transparence.

Un régime on ne peut plus drastique donc pour David Harbour, qui avait déjà exprimé ses difficultés éprouvées lors de ce régime dans une interview accordée au New York Times. "La première scène qu'on a tournée, c'était à la prison, donc ce ventre qui vient vers vous, c'est du vrai ventre. Et puis, pendant que nous tournions, j'ai commencé à perdre du poids. J'avais très faim pendant une grande partie du tournage" avait-il raconté.

