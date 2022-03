Suicide de Jordan Michallet : 'Personne ne l'a vu venir', l'incompréhension des proches du rugbyman...

C'est une disparition qui a ému le monde du rugby et qui soulève une véritable incompréhension chez les gens qui ont connu Jordan Michallet. Le rugbyman professionnel s'est donné la mort le 18 janvier dernier en sautant du quatrième étage d'un immeuble en construction. "Tous les éléments laissent à penser à trois tentatives de suicide successives, la dernière ayant malheureusement réussi", déclarait une source policière à l'AFP au moment des faits. Près de deux mois plus tard, les questions restent les mêmes pour les proches de l'ancien sportif, qui se demandent toujours comment cela a pu arriver.

Quand il est parti ce matin-là, nous avions des projets pour l'après-midi. C'est très dur à comprendre

Marié depuis juin 2020 avec sa compagne Noélie, la jeune femme essaye de comprendre, mais les éléments lui manquent. "Il n'a rien laissé. Pas un mot. Pas une lettre. Quand il est parti ce matin-là, nous avions des projets pour l'après-midi. C'est très dur à comprendre", souligne-t-elle, très émue, dans un témoignage accordé à L'Équipe. Un constat partagé par les amis de Jordan Michallet à l'image de Louis Marrou, l"un de ses plus anciens amis : "Personne ne l'a vu venir", lance-t-il.

Si certains de ses amis indiquent que Jordan Michallet paraissait plutôt en forme dans les semaines précédant le drame, Noélie se souvient qu'il n'était pas au mieux. "Il n'était pas bien depuis une dizaine de jours. Il dormait mal, n'avait pas beaucoup d'appétit. Il était tellement épuisé qu'il n'arrivait plus à avoir sa motivation habituelle", se remémore la veuve, qui s'est déjà exprimée dans la presse ces derniers temps.

Jordan Michallet victime d'une "pulsion suicidaire" ?

Pourtant, comme elle l'explique, tout allait bien dans la vie du rugbyman rouennais. "Il venait de prolonger, il se sentait très bien au club, ça faisait des années qu'il voulait être papa, c'était le plus heureux des hommes", indique-t-elle, avant de dévoiler les conclusions des enquêteurs : "Les policiers et les médecins nous ont expliqué qu'il avait fait un raptus suicidaire". D'après le docteur Jean-Jacques Bonamour Du Tartre, psychiatre, spécialiste du suicide, interrogé par nos confrères, il s'agirait d'une "pulsion suicidaire". "Il y a une forme d'évidence de mettre fin à ses jours, comme dans un état second", précise-t-il.

Un acte difficile à comprendre donc pour les proches de Jordan Michallet, à l'image de sa femme Noélie, toujours aussi attristée et qui souhaite désormais venir en aide aux rugbymen victimes de problèmes psychologiques. "Ça me donnerait une petite force et un petit objectif dans ma vie, qui a été brisée depuis le mois de janvier. C'est dramatique d'arriver à une telle situation", conclut-elle.

