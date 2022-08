Suicide de Nino Ferrer : la fin tragique du célèbre chanteur

Le 13 août 1998, Nino Ferrer mettait fin à ses jours en se tirant un coup de fusil dans le thorax. Son corps avait été retrouvé dans un champ près de sa maison, au lieu-dit Lapaillade, d'où il appréciait admirer la vue sur la région du Quercy. Rongé par des pensées noires et s'estimant responsable de la mort de sa mère Monette, décédée deux mois plus tôt, l'artiste avait plongé dans une profonde dépression.

Vivant avec son fils depuis la mort de son époux en 1981, Monette avait connu de nombreux problèmes de santé (AVC, arrêts cardiaques) et devenait de plus en plus faible. Selon l'épouse de Nino Ferrer, Kinou Ferrari, sa mère serait morte à 86 ans des suites d'une violente chute survenue alors que son fils lui faisait visiter de nouveaux aménagements dans sa propriété. Un drame pour l'artiste qui ne s'est jamais pardonné et qui n'a jamais accepté son décès. "Il ne sortait plus, il ne vivait plus" avait-elle confié.

Inquiète, son épouse avait pourtant fait venir un médecin, deux jours avant sa mort, pour tenter de soigner sa dépression. Celui-ci avait alors décidé de lui prescrire des anxiolytiques. Le lendemain, exalté par l'effet des médicaments, le chanteur avait exigé qu'on l'appelle "Don Nino Ferrer" pendant un diner organisé pour l'anniversaire de sa femme avant de plonger totalement nu dans la piscine de leur maison.

Le jour de son terrible geste, il s'était arrangé pour éloigner sa femme en lui demandant d'aller disperser les cendres de sa mère Monette dans le jardin de La Taillade. Sûr de lui et résolu à mourir, il avait alors enfilé une vieille veste, un chapeau et était parti seul, un fusil de chasse sous le bras. Sur le chemin, il a laissé plusieurs lettres d'adieux à l'intention de ses proches. Une fois arrivé dans le champ, l'artiste s'est tiré un coup de fusil au niveau du thorax et a rapidement succombé à ses blessures.

L'année de son suicide, l'interprète du titre L'Innocence avait également commencé l'écriture d'un journal intime qu'il avait intitulé 1998 et suite (peut-être). A l'intérieur, le chanteur y avait écrit des brouillons de nouvelles chansons mais surtout un testament en rimes.

Le corps de Nino Ferrer a été incinéré. Sa veuve, Kinou Ferrari, est morte à 74 ans le 17 mars 2022 à Lendou-en-Quercy.