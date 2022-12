Supercopter : Amputation, problèmes d'argent... Jan-Michael Vincent (le héros du show) a vécu l'enfer avant de mourir

Le roi de l'hélico, c'était lui et personne d'autre dans les années 1980 ! Malheureusement, après avoir connu le succès et la gloire, et avoir enchaîné les petits rôles, celui qui a brillamment incarné l'incroyable Stringfellow Hawke dans la série Supercopter de Donald Bellisario a vécu une véritable descente aux enfers. Tombé peu à peu dans l'oubli, Jan-Michael Vincent est mort très discrètement, le 10 février 2019, à l'âge de 74 ans. Le comédien a succombé à une crise cardiaque alors qu'il était hospitalisé dans un établissement situé en Caroline du Nord, en Amérique. Il a ainsi rejoint son acolyte de l'époque, Ernest Borgnine, décédé en 2012 à l'âge de 95 ans.

Piloter son légendaire Bell 222 n'aura duré, en tout est pour tout, que deux années. Jan-Michael Vincent était bien intervenu dans quelques séries très populaires, dont Bonanza, Amicalement vôtre, Le Rebelle ou Nash Bridges, mais sa carrière d'acteur semble avoir pris fin au début des années 2000. C'est en octobre 2014 qu'il était réapparu sans prévenir, de derrière les fagots, lors d'une interview choc réalisée par National Enquirer. Dans cette vidéo, on apprenait notamment que le comédien avait subi une amputation d'une partie de sa jambe droite en 2012 suite à une septicémie, après avoir souffert de troubles artériels qui avaient bien failli le tuer. Une nouvelle infection avait ensuite décidé les chirurgiens à amputer une autre partie de cette même jambe un peu plus tard.

J'avais l'impression d'avoir été frappé avec un fouet

Equipé d'une prothèse, Jan-Michael Vincent se déplaçait alors à l'aide d'un déambulateur et d'un fauteuil roulant. "J'avais l'impression d'avoir été frappé avec un fouet, expliquait-il. Quand je regarde ma prothèse, là, je me dis que je n'ai aucune raison de m'apitoyer, quand je vois ce que nos soldats américains affrontent. Eux, ce sont de vrais héros." Les épreuves furent nombreuses sur son chemin. Jan-Michael Vincent avait également été impliqué dans un terrible accident de voiture en 1996 qui lui avait fracturé trois vertèbres cervicales. L'intubation subie à la suite de cette mésaventure avait abîmé ses cordes vocales. Il avait terminé sa vie endetté jusqu'au cou et priait, durant ses dernières années, "pour une solution". Hanté par le démon de l'alcool, il avait également subi plusieurs cures de désintoxication dans les années 1980 et s'était retrouvé au poste plus d'une fois à cause de bagarres survenues dans des bars. Les choses doivent être, désormais, bien plus calme tout là-haut...