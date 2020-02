Suzanne Somers : Le strip-tease très sexy de son mari de 83 ans, Alan Hamel

Certains se fichent du 14 février, d'autres mettent les petits plats dans les grands, prévoient boîtes de chocolat, dessous sexy et autres bouquets de roses. Chez Suzanne Somers, en revanche, on ne s'encombre pas de vêtements ni d'autres fioritures. Sur son compte Instagram, la comédienne a partagé une vidéo où on l'aperçoit dans sa baignoire à l'extérieur, en plein bain, larges lunettes de soleil vissées sur le nez. Autour d'elle, son époux Alan Hamel s'adonne à une danse langoureuse, vêtu d'une simple veste rouge et d'un maillot de bain. "C'est ce qu'on appelle un strip-tease, écrit l'heureuse élue. Comme je suis chanceuse d'avoir Alan comme Valentin. Joyeuse Saint-Valentin à vous tous, de la part de mon étrange famille ! L'amour, c'est tout ce qui compte."

Suzanne Somers a toujours été claire sur le fait que sa vie sexuelle était satisfaisante. Très satisfaisante. Plus que jamais, à vrai dire. À 73 ans, l'actrice connue pour son rôle dans la série Notre belle famille est l'étendard d'une vie saine et satisfaisante. Mariée depuis quarante-deux ans à Alan Hamer – depuis 1977 –, elle est l'auteure de nombreux ouvrages qui évoquent le bien-être, la santé et la sexualité. Sa petite technique à elle pour alimenter la flamme ? Des injections hebdomadaires de PT-141.