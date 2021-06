Swagg Man "libéray" après 2 ans de prison : il donne des nouvelles

En réglant une caution de plus de 60 000 euros (200 000 td), Swagg Man est désormais libre. L'influenceur goûte à la liberté pour la première fois depuis deux ans. La justice tunisienne l'avait condamné à 5 ans de prison ferme et à 30 000 euros d'amende pour escroquerie et blanchiment d'argent.

Désormais âgé de 34 ans, Swagg Man reste libre jusqu'à sa prochaine audience prévue le 8 juillet 2021. Il est prié de rester sur le sol tunisien jusqu'à cette échéance. Sur Twitter, il a publié une photo de lui posant devant son centre de détention. L'homme couvert de tatouages de la tête aux pieds a ensuite pris la pose depuis son jacuzzi, sans même enlever ses baskets. "La vie est tellement belle, je suis choqué ! Je n'arrive pas à y croire que je suis enfin libre ! Je n'arrive pas à réaliser", s'émeut-il.

Swagg Man semble surtout très heureux de retrouver les plaisirs simples de la vie en liberté. "Les choses les plus simples de la vie, comme une vulgaire douche sont pour moi un luxe, très même trop appréciées. Mais rien n'est de trop quand on a souffert deux années entières de privations des choses les plus simples de la vie. Swagg Man ne meurt jamais. Love all my fan (sic)", se félicite-t-il sur Instagram, montre et gros bijoux aux poignets, bouteille de Jack Daniel's à la main.