Sylvie Tellier canon à la plage : elle dévoile son corps de rêve en bikini lors d'un voyage de Miss

Sylvie Tellier a semble-t-il fait passer un bon moment à Diane Leyre toute cette semaine. La jolie brune n'avait toutefois aucun doute à se faire à ce sujet car, comme elle nous l'a confié lors d'une interview pour Purepeople.com, elle s'est très rapidement sentie faire partie de la famille. "On m'a accueilli comme la petite soeur. Il y a une accessibilité et un naturel avec toutes qui est vraiment génial. Et ce qu'on voit sur les réseaux et en vrai, ça ne change pas. J'ai l'impression d'avoir été intégrée depuis toujours. Je les aime vraiment toutes. Quand on les voit en vrai, on s'attache à chacune pour une raison", déclarait-elle.

En story Instagram, Sylvie Tellier a fait savoir que Diane avait par ailleurs réussi son intégration "haut la main". "Bienvenue dans la famille Diane !"