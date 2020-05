Sylvie Tellier - Election Miss France 2021 : Comment postuler ?

Interviewée par Télé 7 Jours, Sylvie Tellier a dévoilé les dessous de la prochaine élection de Miss France 2021. "Tout sera différent cette année" déclare-t-elle, faisant directement écho à la pandémie de coronavirus qui touche actuellement la France. Pour repérer et élire les jeunes femmes qui se présenteront à cette élection, qui fêtera le centenaire de Miss France, il y aura donc beaucoup de changements.

"Faute de pouvoir organiser des élections régionales, nous avons trouvé une solution pour que les jeunes femmes puissent quand même postuler. Il leur suffit de nous envoyer trois vidéos : dans la première, elles détaillent leur CV, dans la deuxième, elles se montrent en train d'évoluer sur des talons et, dans la dernière, elles dévoilent un savoir-faire ou un talent particulier", a ainsi expliqué Miss France 2002.

Une élection très spéciale qui se tiendra dans des circonstances encore un peu floues pour la directrice du Comité Miss France: "Ce ne sera probablement pas l'émission à laquelle je pensais, sauf si, d'ici là, nous sommes autorisés à nous réunir dans des salles. La seule période durant laquelle il n'y a pas eu d'élection remonte à la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron a dit que nous étions 'en guerre' contre le virus, j'espère que nous l'aurons gagnée d'ici là."

Le 26 avril dernier, Sylvie Tellier avait déjà rassuré les adeptes du concours Miss France quant à une éventuelle annulation : "Les seules fois où Miss France a été annulé, c'était pendant la guerre. J'espère qu'au mois de septembre, on ne sera plus en guerre comme le dit notre président. Et si on n'est plus en guerre, il n'y a pas de raison que l'élection soit annulée". Dans tous les cas, le règne de Clémence Botino ne sera donc pas prolongé, comme ça avait été évoqué il y a quelques mois, au début du confinement.