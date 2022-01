Sylvie Tellier : Sa fille Margaux veut ressembler à une Miss, son grand changement

Sylvie Tellier a connu une fin d'année mouvementée. La directrice générale de la société Miss France a été victime d'un accident de ski lors de son séjour à Avoriaz (Haute-Savoie). Une rupture du ligament interne et du croisé antérieur qui lui vaudra une opération. Fort heureusement, elle peut compter sur son mari Laurent et ses enfants Oscar (11 ans, né de son ancienne union avec Camille Le Maux), Margaux et Roméo (7 ans et 3 ans, fruit de son actuel mariage) pour lui donner le sourire. Dimanche 16 janvier 2022, elle a d'ailleurs partagé un moment privilégié avec sa fille.

Le dimanche était synonyme de changement pour la petite Margaux. Comme l'a dévoilé Sylvie Tellier en story Instagram, la fillette est passée entre les mains expertes d'un coiffeur afin de changer de tête. Et à son âge, elle sait déjà bien ce qu'elle veut et n'a pas manqué de le faire savoir. Pour ce faire, elle a donné l'exemple... d'une ancienne Miss France. "Ma beauté grandit tellement", a tout d'abord écrit la charmante blonde de 43 ans en légende d'une vidéo de sa merveille. L'occasion de découvrir qu'elle a coupé la longueur au niveau des épaules et qu'elle a opté pour une frange.

"Quand ta fille te demande la coupe de Camille Cerf. Vous aimez la frange ?", a-t-elle ensuite demandé à sa communauté. Une attention qui devrait attendrir Miss France 2015. Elle aussi a d'ailleurs opté pour un nouveau look capillaire. Exit le blond qu'elle avait depuis que le public la connait et place au châtain. Une nouvelle couleur qui va à ravir à la compagne de Théo Fleury.

Reste à savoir si, comme Camille Cerf et sa maman (qui a été élue Miss France 2002), Margaux souhaitera se présenter au concours de beauté. Bien que pour l'heure, cela ne soit pas possible, elle pourrait compter sur le soutien de Sylvie Tellier. "Aujourd'hui, le règlement n'autorise pas de se présenter à l'élection si l'un des membres de sa famille travaille pour l'organisation Miss France. Ma fille a 6 ans et, pour le moment, elle rêve plutôt d'être boulangère, astronaute ou Reine des neiges ! Quoi qu'il en soit, je la soutiendrai dans ses choix", expliquait la mère de famille à Closer en novembre 2020.