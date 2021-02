Sylvie Tellier sans maquillage et avec des cernes : "3 enfants, tu le portes bien sur ton visage"

Les journées sont toujours très chargées pour Sylvie Tellier . En tant que directrice du comité Miss France, elle se doit d'accompagner tout au long de l'année la nouvelle ambassadrice du pays, en l'occurrence Amandine Petit pour 2021. Shootings photo, plateaux télé, déplacements aux quatre coins de la France... Sylvie Tellier et sa nouvelle protégée ne manquent pas d'opportunités. La quadragénaire doit toutefois garder de l'énergie pour sa famille, elle qui est maman de trois enfants, Oscar (bientôt 11 ans), né de son premier mariage avec Camille Le Maux, puis Margaux (6 ans) et Roméo (2 ans) qu'elle a accueillis avec son époux Laurent. Mais certains réveils se révèlent plus difficiles que d'autres avec un tel train de vie.

Ce jeudi 4 février 2021, Sylvie Tellier a d'ailleurs eu du mal à ignorer sa fatigue après "une petite nuit", allant même jusqu'à s'assumer au naturel sur Instagram. "7h51. Avec le filtre, tu peux penser que, malgré l'heure matinale, tu n'as pas besoin de make-up. Puis la réalité te rattrapes... Sans le filtre tu te dis quand même, tes 42 ans et tes 3 enfants, tu le portes bien sur ton visage", s'est-elle amusée à reconnaître via sa story.

Heureusement, en très sérieuse ex-Miss France qu'elle est, Sylvie Tellier a toutes les astuces pour se donner meilleure mine. "8h03. 2-3 petits coups de pinceaux plus tard, quelques essentiels... Je vous le fait en réalité hein vous avez vu, regardez l'heure", a-t-elle promis. Et pour elle d'apporter un peu de motivation à celles qui la suivent : "Alors oui, ce n'est pas un maquillage de plateau télé mais en même temps je voulais un rendu naturel. Je n'ai même pas utilisé de fond de teint et je n'ai pas de maquilleur caché dans ma salle de bain. Tout ça pour vous dire les filles que en 10 minutes le matin c'est possible." À vos chronos !