Sylvie Tellier : Ses fesses jugées "trop plates" sur une photo en maillot, elle répond aux "excités du pouce"

L'heure des vacances a sonné pour Sylvie Tellier. En compagnie de sa jolie famille, la directrice générale de la société Miss France s'est rendue en Vendée, aux Sables-d'Olonne. Et elle n'a pas manqué d'immortaliser l'une de ses sorties. Des photos qui n'ont pas fait l'unanimité auprès des internautes. Critiquée, la maman d'Oscar (11 ans, né de sa précédente union avec Camille Le Maux), Margaux et Roméo (7 ans et 2 ans et demi, nés de son mariage avec Laurent) a pris le temps de répondre à ses détracteurs, le 7 juillet 2021.

Mardi, Sylvie Tellier a dévoilé deux photos sur lesquelles elle apparaît avec une épuisette et un seau. Des accessoires qui lui ont servi pour sa pêche à la crevette. "La Vendée ça vous gagne ! Ok y'a plus sexy mais j'ai 5 ans dans ma tête", peut-on lire en légende.

Pour l'occasion, Sylvie Tellier est vêtue d'un pull et d'un bas de maillot de bain. Des clichés qui ont enchanté ses fans, mais certains abonnés médisants ne se sont pas gênés pour critiquer son physique. Ils ont en effet jugé qu'elle avait un fessier trop plat...