Sylvie Testud ose une robe étonnante, Fanny Ardant récompensée et tapis rouge bouleversé à Cabourg

L'édition 2022 du Festival du Film de Cabourg prend fin ! Samedi 18 juin, les stars ont pris la pose dans la journée, les pieds dans le sable sous le soleil mais, le soir venu, le tapis rouge de la cérémonie de clôture a été chamboulé par une mini tornade ! Plus de peur que de mal heureusement.

En effet, comme le rapporte le site de Ouest-France, "une mini-tornade a contraint, à 20h30, d'évacuer le tapis rouge alors que seuls les premiers invités avaient ravi les centaines de fans. Il a alors été décidé dé d'interrompre la cérémonie". Malgré tout, la soirée a pu reprendre dans la joie et la bonne humeur, les invités arrivant par le Grand Hôtel. Sur le photocall, on a notamment pu voir l'actrice Sylvie Testud, membre du jury de cette 36e édition. La comédienne âgée de 51 ans a surpris en prenant la pose dans une robe étonnante, vert bouteille, drapée et faite de petits plis, courte sur le devant et longue sur le derrière. Un style assez particulier qui donnait l'impression que la star ressemblait un peu à une salade... Autre actrice, autre look : Frédérique Bel a fait sensation dans une robe de soirée bustier jaune pâle. Mais on a aussi vu défiler Anne Parillaud, Aure Atika ou encore Alice David...

Découvrez le palmarès des Swann d'or de cette 36e édition consacrée au thème du romantisme :

Meilleur film : On est fait pour s'entendre de Pascal Elbé

Meilleure réalisation : Carine Tardieu pour Les jeunes amants

Meilleure actrice : Fanny Ardant dans Les jeunes amants de Carine Tardieu

Meilleur acteur : Swann Arlaud dans Vous ne désirez que moi de Claire Simon

Meilleur premier film romantique : Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlain

Prix Gonzague Saint Bris, meilleure adaptation d'une oeuvre littéraire : Serre moi fort de Mathieu Amalric

Révélation féminine : Rebecca Marder dans Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlain

Révélation masculine : Yasin Houicha dans Fragile de Emma Benestan et Thimotée Robert dans Les Magnétiques de Vincent Mael Cardona

Swann d'honneur : Françoise Fabian