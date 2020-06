Sylvie Vartan indignée : l'idylle de Johnny et Catherine Deneuve ? Une "fiction"

Dans son numéro du 4 juin 2020, le magazine Paris Match revient sur l'idylle que Johnny Hallyday aurait connue avec Catherine Deneuve. Mais samedi, Sylvie Vartan s'est saisie de son compte Instagram pour témoigner son irritation à la lecture de cet article. Selon la chanteuse, qui a été mariée au rockeur entre 1965 et 1980, et avec qui elle a eu David Hallyday, cette romance entre son ex-mari et l'actrice n'est que "fiction".

"Il est toujours surprenant d'apprendre des choses sur ma propre vie qui prêtent à rire, a d'abord affirmé la star de 75 ans. Ainsi, selon de récents récits loufoques dignes d'un concours de broderies ou de science-fiction, il paraîtrait qu'au moment où ces photos ont été prises au Japon en 1978, je me trouvais dans un état de 'désarroi' et séparée de Johnny de surcroît. C'est drôle, je n'ai absolument pas le même regard sur cette période, et pour cause : profitant d'une pause lors d'une tournée que j'effectuais dans ce pays, je fêtais ‪le 15 juin‬ les 35 ans de Johnny en compagnie de Catherine Deneuve."

A en croire Paris Match, la relation entre Johnny et Catherine Deneuve aurait commencé en 1961, sur le tournage des Parisiennes. La future idole des jeunes avait alors 18 ans, et sa partenaire 17 ans, mais cette dernière était déjà en couple avec le scénariste Roger Vadim, qui aurait fait en sorte d'éloigner Johnny... Malgré tout, le Taulier et l'actrice seraient restés proches au fil des décennies.